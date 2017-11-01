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Курского школьника наградили в Совете Федерации

Сегодня, 10:02
Курского школьника наградили в Совете Федерации
Ученику Полевского лицея Курского района Роману Коваленко вручили награду «За мужество в спасении» в Совете Федерации в Москве. Юные герои, которые спасли человеческие жизни в экстремальных ситуациях, съехались в столицу со всей России, чтобы получить награды из рук главы МЧС России Владимира Пучкова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а также Героев России и Советского Союза. Ранее мы рассказывали: 11-летний курянин Роман Коваленко участвовал в спасении пожилой соседки из горящего дома. Сам мальчик признается, что мечтает работать в МЧС.

 

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