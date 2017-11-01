В Курске гостиницу «Центральная» выставят на продажу. Информация о том, что гостиницу в центре города передадут в частные руки, появилась ещё в прошлом году. Однако тогда от продажи отказались. Оказалось, что решение было не окончательным. В августе депутаты внесли изменения в программу приватизации. В частности, утвердили приватизацию 13 тысяч 795 акций муниципальной гостиницы, то есть 100%. Информация об этом размещена на сайте Курского городского Собрания. Недавно стало известно, что уже определены условия реализации муниципального имущества. Его хотят продать на конкурсе в IV квартале 2017 года, начальная цена – 339 миллионов 74 тысячи рублей.