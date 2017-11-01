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Специалисты Курскэнерго приняли участие в региональном смотре готовности сил и средств, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций

Вчера, 11:50
Специалисты Курскэнерго приняли участие в региональном смотре готовности сил и средств, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» принял участие в смотре готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Курской области.  Смотр проводился в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны в текущем  году и  постановке задач на 2018 год. В нем  приняли участие  энергетики, пожарные, коммунальные службы, спасатели. 
Курскэнерго  представляла аварийно-восстановительная бригада  (АВБ) Обоянского района электрических сетей. Энергетики продемонстрировали современные индивидуальные средства защиты от напряжения,  автогидроподъемник повышенной проходимости, передвижной дизель-генератор мощностью 30 кВ. 
Осматривая представленную энергетиками технику, заместитель губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов отметил, что  слаженное и оперативное взаимодействие энергетиков, других служб и ведомств с региональным управлением МЧС является одним из важных факторов для обеспечения безопасности жителей региона. На подведении итогов смотра его организаторы высоко оценили качество подготовки персонала Курскэнерго и уровень обеспеченности предприятия средствами и техникой, необходимыми для ликвидации ЧС. 
В Курскэнерго  уделяется самое серьезное внимание вопросам подготовки  к ликвидации последствий природных катаклизмов. В филиале сформировано 106 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 731 человек, оснащенных 179 единицами техники, в том числе 75 единицами спецтехники.  Также в их распоряжении находятся 87 резервных источников электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам.  

 

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