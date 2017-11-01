Специалисты Курскэнерго приняли участие в региональном смотре готовности сил и средств, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» принял участие в смотре готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Курской области. Смотр проводился в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны в текущем году и постановке задач на 2018 год. В нем приняли участие энергетики, пожарные, коммунальные службы, спасатели.

Курскэнерго представляла аварийно-восстановительная бригада (АВБ) Обоянского района электрических сетей. Энергетики продемонстрировали современные индивидуальные средства защиты от напряжения, автогидроподъемник повышенной проходимости, передвижной дизель-генератор мощностью 30 кВ.

Осматривая представленную энергетиками технику, заместитель губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов отметил, что слаженное и оперативное взаимодействие энергетиков, других служб и ведомств с региональным управлением МЧС является одним из важных факторов для обеспечения безопасности жителей региона. На подведении итогов смотра его организаторы высоко оценили качество подготовки персонала Курскэнерго и уровень обеспеченности предприятия средствами и техникой, необходимыми для ликвидации ЧС.

В Курскэнерго уделяется самое серьезное внимание вопросам подготовки к ликвидации последствий природных катаклизмов. В филиале сформировано 106 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 731 человек, оснащенных 179 единицами техники, в том числе 75 единицами спецтехники. Также в их распоряжении находятся 87 резервных источников электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам.



