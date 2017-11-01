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С Поветкина сняли пожизненную дисквалификацию

Вчера, 15:45
С Поветкина сняли пожизненную дисквалификацию
Российский боксер Александр Поветкин оправдан Всемирным боксерским советом, со спортсмена сняли пожизненную дисквалификацию. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. «WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг», — написал Рябинский. По его словам, 38-летнего Поветкина признали невиновным в употреблении мельдония. Промоутер признал, что в организм боксера действительно попал анаболический стероид остарин, следы которого были обнаружены в его допинг-пробе. «Остарин не принимался намеренно, а попал в организм с пищевой добавкой. Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем», — подытожил Рябинский. Поветкин провел 33 боя в профессиональной карьере. В них он одержал 32 победы и потерпел одно поражение. Следующим соперником российского боксера станет представитель Румынии Кристиан Хаммер. Поединок пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

 

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