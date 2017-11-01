Под Курском иномарка насмерть сбила на "зебре" девочку

Накануне вечером в Курском районе иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в шестом часу около деревни Татаренково. Автомобиль "Шкода Йети", за рулем которого был 32-летний водитель, не успел затормозить, когда две девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С тяжёлыми травмами 10-летнюю школьницу доставили в больницу, спасти ее не удалось. Ее 16-летняя сестра чудом не попала колеса. Как уточнили в ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.