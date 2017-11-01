поиск по сайту
 

Под Курском иномарка насмерть сбила на "зебре" девочку

Сегодня, 11:55
Под Курском иномарка насмерть сбила на
Накануне вечером в Курском районе иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в шестом часу около деревни Татаренково. Автомобиль "Шкода Йети", за рулем которого был 32-летний водитель, не успел затормозить, когда две девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С тяжёлыми травмами 10-летнюю школьницу доставили в больницу, спасти ее не удалось. Ее 16-летняя сестра чудом не попала колеса. Как уточнили в ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама