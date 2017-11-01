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Сегодня "Авангард" принимает "Томь"

Вчера, 09:16
Сегодня
Сегодня в Курске состоится матч 23-го тура Футбольной национальной лиги. «Авангард» на стадионе "Трудовые резервы" принимает «Томь» из Томска. К этой встрече подопечные Хасанби Биджиева заработали 26 очков и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы. У сегодняшнего соперника - 23 очка и 15-е место. В первом круге чемпионата "Авангард" уступил на выезде томичам 1:2. Начало сегодняшней встречи в 14 часов. Те, кто решит болеть за "Авангард" на "Трудовых резервах", будет греться горячим чаем и солдатской кашей. Организаторы пообещали развернуть на стадионе полевую кухню.

 

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