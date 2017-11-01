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Поисковики установили имя курянина, останки которого нашли в Поныровском районе

Сегодня, 08:09
Поисковики установили имя курянина, останки которого нашли в Поныровском районе
Установлено имя курянина, останки которого нашли в Поныровском районе. Ранее мы рассказывали: во время экспедиции «Вахта Памяти-2017» поисковики обнаружили останки 47 советских солдат, 2 медальона и документы. При помощи экспертизы, проведенной в Москве в лаборатории «Солдатский медальон», по медальону выяснили имя курянина. Это Константин Николаевич Жидков, 1900 г.р., уроженец д. Жеребцово Курского района Курской области. Он являлся сержантом 6-й Гвардейской стрелковой дивизии и был убит в бою 7 июля 1943г. Сейчас поисковики ищут родственников солдата. 

 

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