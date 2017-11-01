Поисковики установили имя курянина, останки которого нашли в Поныровском районе

Установлено имя курянина, останки которого нашли в Поныровском районе. Ранее мы рассказывали : во время экспедиции «Вахта Памяти-2017» поисковики обнаружили останки 47 советских солдат, 2 медальона и документы. При помощи экспертизы, проведенной в Москве в лаборатории «Солдатский медальон», по медальону выяснили имя курянина. Это Константин Николаевич Жидков, 1900 г.р., уроженец д. Жеребцово Курского района Курской области. Он являлся сержантом 6-й Гвардейской стрелковой дивизии и был убит в бою 7 июля 1943г. Сейчас поисковики ищут родственников солдата. Сегодня, 08:09 К списку новостей