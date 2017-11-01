Промсвязьбанк допустят к средствам гособоронзаказа

Банк России не имеет возражений против того, чтобы включить Промсвязьбанк в перечень банков, которые могут сопровождать контракты государственного оборонного заказа, пишет«Цензуры.Нет». Соответствующее распоряжение представлено в документах ЦБ РФ.

В документе регулятора, который подписал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в конце сентября 2017 года, говорится о том, что Центральный банк Российской Федерациине имеет возражений против включения ПАО «Промсвязьбанк» в перечень уполномоченных банков по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа.

Это открывает огромные перспективы для банка братьев Ананьевых и поднимает его на новый уровень. Согласно закону, средства «оборонки» можно размещать только в тех банках, которые удовлетворяют сразу три критерия. В первую очередь, финансовые организации должны находиться под контролем РФ или ЦБ. Также банк должен иметь капитал не менее 100 миллиардов рублей. Кроме того, организация должна иметь лицензию на проведение работ, связанных с гостайной.

Правительство РФ, после согласования с президентом, имеет право принять решение об отнесении банка с капиталом менее 100 миллиардов рублей и не находящегося под контролем государства к категории уполномоченных банков, если он имеет опыт облуживания ГОЗа.

С 1 октября этот перечень расширился, и теперь в него входят Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, «Россия», «Санкт-Петербург» и Новикомбанк. Последние три организации не имеют необходимого каптала, но были включены в перечень согласно распоряжению правительства.

Теперь пришла очередь Промсвязьбанка подниматься на новые высоты. В пресс-службе банка уже сообщили, что рекомендации ЦБ были оценены позитивно. Также в Промсвязьбанке считают, что подобная возможность, как для государственных, так и для частных банков, даёт дополнительный стимул для развития.