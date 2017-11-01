Сегодня в Глушковском районе откроют новый газопровод

Сегодня в селе Ржава Глушковского района состоится торжественный ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью более 31 километра. Его построили досрочно. Благодаря этому газопроводу будут газифицированы семь последних населенных пунктов Глушковского района. Синхронно здесь построили внутрипоселковые газораспределительные сети. Ввод объектов позволит газифицировать 436 домовладений и перевести на газ 8 котельных объектов социально-культурного назначения.