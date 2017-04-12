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В центре Курска покажут современную военную технику

Вчера, 12:03
В центре Курска покажут современную военную технику
19 ноября в России отметят День ракетных войск и артиллерии. В канун праздника, 18 ноября, на Театральной площади Курска состоится акция «Есть такая профессия – Родину защищать». В центре города устроят выставку современной военной техники, которая будет работать с 9 до 15 часов. Все желающие смогут примерить спецснаряжение, изучить военные машины и взять в руки настоящее боевое оружие. Также военные расскажут гостям праздника о военной службе и развернут пункт записи граждан на службу по контракту.

 

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