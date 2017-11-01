Бывший зампрокурора Курской области за смертельное ДТП получил условный срок

В Черемисиновском районном суде оглашен приговор бывшему заместителю прокурора Курской области Роману Королёву. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Ранее мы рассказывали: авария со смертельным исходом произошла осенью 2015 года. Королёв на своем автомобиле «Фольксваген Туарег» сбил в посёлке Черемисиново 57-летнюю женщину. Прокурорская машина ехала со скоростью выше 100 километров в час при ограничении в 40 км/час. Отмечается, что с 2011 по 2015 годы бывший прокурорский работник превысил скорость 126 раз. Роман Королев признал свою вину, заплатил родственникам компенсацию в 1 млн руб и неоднократно просил у них прощения. В итоге суд приговорил виновника ДТП к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Кроме того, его на 2 года лишили водительского удостоверения.



