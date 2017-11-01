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Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками

Сегодня, 11:21
Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками
Сбербанк с 15 ноября 2017 года запусил новогоднюю акцию со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам. Снижение составило 0,4-7,4 п.п. и коснулось кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Ставки в рамках акции составят 12,5-13,5% на кредиты от 500 тысяч рублей и 14,5-15,5% на кредиты от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 000 рублей новая ставка составит 12,5%. 

-Сбербанк подготовил традиционное новогоднее предложение по потребительским кредитам, сделав в этом году акцент на  достаточно высоких суммах. Это связано с тем, что ближе к концу года мы видим потребность в увеличении суммы кредита. В частности, в ноябре-декабре интерес наших клиентов к кредитам на суммы более 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 40%, – отмечает управляющий директор Дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Минимальные ставки (12,5% и 14,5% в зависимости от суммы кредита) можно получить при оформлении потребительского кредита без обеспечения в Сбербанк Онлайн или потребительского кредита под поручительство в офисе банка. 
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а  предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Напомним, что в Центрально-Черноземном  банке ПАО Сбербанк частные клиенты оформили с начала года более 267 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 41 млрд рублей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

 

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