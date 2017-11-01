Автовладельцы за неоплату парковок оштрафованы на миллион рублей
Сегодня, 11:39
Курские автовладельцы, которые надеялись бесплатно воспользоваться платными парковками, заплатили штрафы на миллион рублей. Об этом сообщило издание «ДДД» со ссылкой на директора городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежду Пупко. Она также рассказала, что за все время от работы платных парковок удалось собрать около трех миллионов рублей. Все средства поступили в дорожный фонд Курска и используются для ремонта, строительства и обустройства дорог. Напомним, штрафы в тысячу рублей за неоплату парковки в Курске начали взимать с середины июля. На городских платных парковках 1120 мест. Первые 20 минут стоянка бесплатная, затем нужно платить 30 рублей в час.