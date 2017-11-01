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Автовладельцы за неоплату парковок оштрафованы на миллион рублей

Сегодня, 11:39
Автовладельцы за неоплату парковок оштрафованы на миллион рублей
Курские автовладельцы, которые надеялись бесплатно воспользоваться платными парковками, заплатили штрафы на миллион рублей. Об этом сообщило издание «ДДД» со ссылкой на директора городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежду Пупко. Она также рассказала, что за все время от работы платных парковок удалось собрать около трех миллионов рублей. Все средства поступили в дорожный фонд Курска и используются для ремонта, строительства и обустройства дорог. Напомним, штрафы в тысячу рублей за неоплату парковки в Курске начали взимать с середины июля. На городских платных парковках 1120 мест. Первые 20 минут стоянка бесплатная, затем нужно платить 30 рублей в час. 

 

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