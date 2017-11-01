В Курчатове иномарка на "зебре" сбила девочку

Вечером 15 ноября на дорогах Курской области пострадали два пешехода, причем аварии произошли менее, чем за час. Первое ДТП Госавтоинспекция зафиксировала в Курчатове. Женщина за рулем автомобиля «HYUNDAI Sonata» допустила наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка с ранением доставили в лечебное учреждение. Чуть позже под колеса машины попала 44-летняя женщина. ДТП произошло в Дмитриеве. Курянка переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбил автомобиль "Дэу". Пострадавшую госпитализировали.



