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В Курчатове иномарка на "зебре" сбила девочку

Сегодня, 11:46
В Курчатове иномарка на
Вечером 15 ноября на дорогах Курской области пострадали два пешехода, причем аварии произошли менее, чем за час. Первое ДТП Госавтоинспекция зафиксировала в Курчатове. Женщина за рулем автомобиля «HYUNDAI Sonata» допустила наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка с ранением доставили в лечебное учреждение. Чуть позже под колеса машины попала 44-летняя женщина. ДТП произошло в Дмитриеве. Курянка переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбил автомобиль "Дэу". Пострадавшую госпитализировали. 

 

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