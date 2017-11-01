В колонии запрещенные предметы пытались передать через квадрокоптер и арбалет

За минувшую неделю сотрудники исправительных учреждений Курской области предотвратили три попытки доставки запрещенных предметов осужденным. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, в колонию №2 мужчина попытался передать для заключенного посылку, где в пакетиках с чаем спрятал вещество растительного происхождения зеленого цвета. Инспектор по досмотру выявил «схрон», гражданина задержали, а на место происшествия вызвали полицейских. Теперь курянину может грозить лишение свободы.

В той же колонии сигнал тревоги выдал специализированный программный комплекс по перехвату беспилотников. Дрон с привязанным к нему свертком попал в зону действия «программного щита», потерял управление и приземлился на режимной территории. В посылке находились мобильный телефон, 3 зарядных устройства, 2 гарнитуры к мобильнику и один флеш-плеер. Оператора беспилотника разыскивают по идентификационному номеру прибора. При обнаружении владельца его также ожидают суд и наказание.

Провалом закончилась и попытка передать мобильник осужденным исправительной колонии №9 с помощью арбалета. Стрела с привязанным грузом окончила свой полет на «тропе наряда». Сейчас сотрудники колонии устанавливают отправителя и адресата.