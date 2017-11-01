поиск по сайту
 

Участников программы «Спасибо от Сбербанка» ждет 1 000 000 бонусов и более 10 000 000 призов в игре «Спасибомания»

Сегодня, 15:37
Участников программы «Спасибо от Сбербанка» ждет 1 000 000 бонусов и более 10 000 000 призов в игре «Спасибомания»
Программа «Спасибо от Сбербанка» запустила беспрецедентную акцию с игровой механикой и возможностью выиграть 1 миллион бонусов СПАСИБО и более 10 миллионов призов.
Акция действует до 31 января 2018 года включительно. Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте game.spasibosb.ru.
Механика игры максимально проста: пользователи бросают «кубик» и передвигаются по виртуальной карте на то количество ходов, которое выпало, в зависимости от шага клиент получает призы или дополнительные привилегии в виде повышенного начисления бонусов. Для того, чтобы бросить «кубики», клиент может накопить броски с помощью выполнения простых действий или списав от 40 бонусов в счет броска.
Участников ждет главный приз 1 000 000 бонусов СПАСИБО и более 10 000 000 других призов: до 10% СПАСИБО за покупки в категориях, до 10 000 СПАСИБО на счёт и многое другое.
- Подобную акцию наша программа проводит впервые. Благодаря геймификации и простоте игрового процесса мы ожидаем высокую вовлеченность участников, – прокомментировал генеральный директор программы «Спасибо от Сбербанка» Михаил Коломиец.

Подробнее об игре: game.spasibosb.ru

Напомним, что программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Она неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама