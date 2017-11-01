Участников программы «Спасибо от Сбербанка» ждет 1 000 000 бонусов и более 10 000 000 призов в игре «Спасибомания»

Программа «Спасибо от Сбербанка» запустила беспрецедентную акцию с игровой механикой и возможностью выиграть 1 миллион бонусов СПАСИБО и более 10 миллионов призов.

Акция действует до 31 января 2018 года включительно. Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте game.spasibosb.ru

Механика игры максимально проста: пользователи бросают «кубик» и передвигаются по виртуальной карте на то количество ходов, которое выпало, в зависимости от шага клиент получает призы или дополнительные привилегии в виде повышенного начисления бонусов. Для того, чтобы бросить «кубики», клиент может накопить броски с помощью выполнения простых действий или списав от 40 бонусов в счет броска.

Участников ждет главный приз 1 000 000 бонусов СПАСИБО и более 10 000 000 других призов: до 10% СПАСИБО за покупки в категориях, до 10 000 СПАСИБО на счёт и многое другое.

- Подобную акцию наша программа проводит впервые. Благодаря геймификации и простоте игрового процесса мы ожидаем высокую вовлеченность участников, – прокомментировал генеральный директор программы «Спасибо от Сбербанка» Михаил Коломиец.









Напомним, что программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Она неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».















