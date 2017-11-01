До конца года можно сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию

До конца 2017 года граждане, у которых формируется накопительная пенсия, могут сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Напомним, страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по вашему выбору. Если вы выбрали для управления своими пенсионными накоплениями частную или государственную управляющую компанию, то вашим страховщиком является Пенсионный фонд РФ.

Гражданам, собирающимся сделать выбор в пользу негосударственного пенсионного фонда, следует заранее заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном страховании.

Для выбора страховщика есть два вида заявлений: первый предполагает передачу средств пенсионных накоплений по истечении 5 лет с года подачи заявления, второй вид (о досрочном переходе) предполагает передачу средств уже в следующем году. При этом не забывайте – если вы меняете страховщика чаще чем раз в 5 лет, то ваши деньги будут переданы новому страховщику без учета инвестиционного дохода. Вам это невыгодно.

Способы подачи заявления о смене страховщика следующие:

- через клиентскую службу любого учреждения ПФР вне зависимости от места жительства или МФЦ. Приём заявлений учреждениями ПФР осуществляется во все дни недели, кроме субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт.

- через Интернет. Электронное заявление можно подать через Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной аккредитованным удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

- по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом или в установленном гражданским законодательством порядке.

Помните! Только вы сами должны решить, кому доверяете формирование будущей накопительной пенсии.



