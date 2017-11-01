поиск по сайту
 

В Курске разработали мобильную электростанцию для военных

Вчера, 08:04
В Курске разработали мобильную электростанцию для военных
В Курске разработали уникальную мобильную электростанцию, которая обеспечит энергией военные базы, палаточные лагеря и пограничные заставы. Как пишет «Российская Газета», от своих аналогов разработка отличается применением сразу нескольких источников выработки энергии. Помимо привычного 30-киловаттного дизельного генератора, она оснащена солнечными панелями и ветрогенератором. Имеется также небольшая гидроустановка. Как говорят создатели, эту мини-ГЭС можно погружать в небольшие реки и ручьи, и она будет выдавать необходимую электроэнергию. Кроме того, солнечные батареи можно заменять на дополнительный ветрогенератор и наоборот, если электростанция используется в местности с коротким световым днем. Все генераторы компактно расположены в бронированном контейнере, который может монтироваться на автомобиле-вездеходе КАМАЗ или на базе двухосного прицепа. По мнению военных экспертов, эта разработка пригодится нашим военным во время выполнения задач в районах с различными климатическими условиями.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама