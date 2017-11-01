В Курске разработали мобильную электростанцию для военных
Вчера, 08:04
В Курске разработали уникальную мобильную электростанцию, которая обеспечит энергией военные базы, палаточные лагеря и пограничные заставы. Как пишет «Российская Газета», от своих аналогов разработка отличается применением сразу нескольких источников выработки энергии. Помимо привычного 30-киловаттного дизельного генератора, она оснащена солнечными панелями и ветрогенератором. Имеется также небольшая гидроустановка. Как говорят создатели, эту мини-ГЭС можно погружать в небольшие реки и ручьи, и она будет выдавать необходимую электроэнергию. Кроме того, солнечные батареи можно заменять на дополнительный ветрогенератор и наоборот, если электростанция используется в местности с коротким световым днем. Все генераторы компактно расположены в бронированном контейнере, который может монтироваться на автомобиле-вездеходе КАМАЗ или на базе двухосного прицепа. По мнению военных экспертов, эта разработка пригодится нашим военным во время выполнения задач в районах с различными климатическими условиями.