В Курчатове появится «Аллея молодожёнов»

Набережная в Курчатове преобразилась. Здесь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уложили новую плитку, заменили освещение, установили лавочки, обустроили смотровую площадку. К делу подключились общественные организации и городские предприятия, которые взяли под свой контроль клумбы. Не остались в стороне и местные жители, которые предложили создать «Аллею молодоженов». Старт акции дали Александр Ковалев и Татьяна Москвина. Они в день своей свадьбы высадили на набережной первое дерево - краснолистный клен.



