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В Курчатове появится «Аллея молодожёнов»

Вчера, 08:10
В Курчатове появится «Аллея молодожёнов»
Набережная в Курчатове преобразилась. Здесь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уложили новую плитку, заменили освещение, установили лавочки, обустроили смотровую площадку. К делу подключились общественные организации и городские предприятия, которые взяли под свой контроль клумбы. Не остались в стороне и местные жители, которые предложили создать «Аллею молодоженов». Старт акции дали Александр Ковалев и Татьяна Москвина. Они в день своей свадьбы высадили на набережной первое дерево - краснолистный клен.

 

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