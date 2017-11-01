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«Балтика» с минимальным счётом обыграла «Авангард»

Вчера, 11:42
«Балтика» с минимальным счётом обыграла «Авангард»
«Балтика» одержала победу с минимальным счётом над «Авангардом» в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде 18 ноября на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в середине первой половины игры забил украинский нападающий Александр Касьян. «Балтика» набрала 39 очков и поднялась с седьмого места на четвёртое в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Авангард», имеющий в своём активе 27 баллов, располагается на 14-й позиции.

 

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