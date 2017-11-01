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Расследованием гибели мальчика в пожаре занялся СК

Вчера, 12:03
Расследованием гибели мальчика в пожаре занялся СК
Проверкой обстоятельств гибели мальчика в пожаре, который произошел 18 ноября на Союзной в Курске, занялись следователи.  Ранее мы рассказывали: 6-летний мальчик погиб, а его 49-летняя мать доставлена в больницу. 
Уже установлено, что в комнате проживали женщина с 6-летним сыном. Курянка ведет аморальный образ жизни, нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Соседи, почувствовав запах гари, направились к ее комнате, однако дверь была заперта, они сразу же сообщили в службу спасения. Когда дверь открыли, в комнате на полу обнаружили ребенка без признаков жизни, с ожогами рук и лица. Женщина находилась на диване без сознания. Очаг возгорания - вблизи свернутого ковра у двери в комнату. На полу были зажигалки. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Женщина сейчас находится в реанимации областной клинической больницы. Причина смерти ребенка устанавливается.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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