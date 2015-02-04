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В «читающем троллейбусе» расскажут о Дне матери

Сегодня, 08:16
В «читающем троллейбусе» расскажут о Дне матери
Сегодня по Курску снова будет колесить «читающий троллейбус». Акция посвящена Дню матери. В России этот праздник в последнее воскресенье ноября. Участники рейса, посвящённого Дню матери, узнают историю возникновения и традиции праздника в других странах. Особое внимание уделят знакомству с произведениями классиков отечественной литературы, в которых центральное место занимает образ матери. Среди них - поэма «Мать» Николая Некрасова, роман «Мать» Максима Горького, героическая поэма «Матерь человеческая» Виталия Закруткина. Всем участникам проекта вручат сувениры, а пассажиров, первыми вошедших на остановках «Ул. Садовая» и «ЗАГС»,ждут призы. Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00 и проследует по маршруту № 1.

 

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