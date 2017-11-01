5 курских команд стартуют в новом сезоне киберспортивной лиги

Стартует второй сезон студенческой киберспортивной лиги. Это соревнования сборных вузов, которые проводятся в течение всего учебного года. Представители Курского отделения Федерации компьютерного спорта России сообщили, что во втором сезоне участвуют 27 регионов. В мире нет аналогов студенческой лиги по масштабу, и сегодня это уникальная возможность для всех российских студентов получить опыт крупных соревнований и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене. Уже сформированы команды сельхозакадемии, КГУ, медуниверситета и Юго-Западного университета (последний представят два коллектива). Основной этап соревнований стартует 26 ноября. Киберспортсмены проведут 6 встреч, в которых выявят лучшую команду. Она и представит наш регион в зональном этапе лиги. За выход в финал куряне будут бороться с сильнейшими студентами Тамбова, Воронежа и Москвы. Команды будут соревноваться по шести видам программы: шутер (Counter-Strike: Global Offensive); боевая арена (Dota 2); боевая арена (Heroes of the Storm); соревновательная головоломка (Eternal); соревновательная головоломка (Hearthstone); файтинг (Tekken 7). Призовой фонд - 6 миллионов рублей.







