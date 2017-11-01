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12 курских проектов получат президентские гранты

Сегодня, 08:14
12 курских проектов получат президентские гранты
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 2017 года. Как сообщили в комитете по делам молодежи Курской области, среди 2243 победителей конкурса из всех 85 регионов страны 12 представляют наш регион.
Это — региональная общественная организация социальной поддержки и защиты граждан «СМОРОДИНА», Школа молодежных лидеров, Содружество выпускников Курского госуниверситета (педуниверситета, института), КРО «Союз писателей России», спортивный радиоклуб «Спорадик», федерация спорта глухих, детско-юношеская организация «Аргон», «Ассоциация Витязей» в Курске, КРО общероссийской общественной организации «Общенациональный Правозащитный Союз «Человек и Закон», Курское отделение ФКС России и Фонд содействия развитию духовно-нравственной, патриотической и культурной жизни «Триумф».

 

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