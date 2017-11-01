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В Курске дело об убийстве миллионера передано в суд

Сегодня, 19:25
В Курске дело об убийстве миллионера передано в суд
В Курске дело об убийстве миллионера передано в суд. На скамье обвиняемых братья (одному 51 год, другому - 49 лет), а также их 23-летний подельник. Началось всё с того, что в 2015-м под статью "Коммерческий подкуп" попала замгендиректора завода КПД. Ее муж обратился к одному из братьев с просьбой за деньги помочь закрыть дело и передал частями почти 3 миллиона рублей. В ноябре 2015 года супруг обвиняемой высказывал претензии из-за того, что дело не прекращено, и потребовал деньги обратно. Чтобы из не возвращать, братья решили убить курянина. Они наняли исполнителей преступления и вооружили их пистолетами. 1 декабря наемные убийцы приехали к коттеджу мужчины на улицу Полярная Курска, перелезли через забор, открыли окно, забрались в дом и застрелили свою жертву. После этого скрылись. Точку в этом громком деле поставит суд.

 

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