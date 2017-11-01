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Мобильное приложение Промсвязьбанка будет обновляться ежемесячно

Вчера, 20:58
Мобильное приложение Промсвязьбанка будет обновляться ежемесячно

По  данным  «Соловей.Инфо», для развития мобильного приложения Промсвязьбанка используется современная Agile-методология, позволяющая значительно повысить скорость внедрения банковских продуктов. Реализацией проекта занимается компания «ТехноСофт». Теперь клиенты ПСБ смогут получать обновления мобильного приложения заметно чаще – в перспективе – ежемесячно.

Промсвязьбанк (банк братьев Ананьевых) продолжает работу по усовершенствованию мобильного приложения, скорость обновлений в нем уже увеличилась в три раза. Это значит, что пользователи программы смогут гораздо оперативнее получать для работы с банком новые инструменты и знакомиться с новыми продуктами кредитной организации.

Такой «цифровой прогресс» стал возможен благодаря использованию командой компании «ТехноСофт» гибкой методологии разработки программного обеспечения – Scrum. Последняя дает возможность своевременно отслеживать и вносить любые изменения в проект.

В перспективе приложение будет обновляться ежемесячно: для сравнения – еще совсем недавно это было возможно не чаще раза в четыре-шесть месяцев. При этом значительная часть запросов к моменту выхода обновлений уже успевала устареть.

«Цифровой банк должен развиваться со скоростью происходящих вокруг изменений, – уверена глава компании «ТехноСофт» Ольга Рубцова. – Для поддержания инновационного ритма нужна гибкость, которую способна обеспечить Agile-культура. Понимая это, мы разрабатываем и внедряем решения в новой методологии, помогая Промсвязьбанку в его пути к диджитализации».

 

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