Проект бюджета Курской области вызвал много споров

Сегодня депутаты Курской думы в первом чтении рассмотрели законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период до 2020-го. В следующем году бюджет останется дефицитным. Доходы будут меньше чем в 2017-м – более 43 млрд. руб., расходы 46,5 млрд. Дефицит – более 3 млрд. Почти на 42 млрд. пополнится областная казна в 2019 году. Расходы будут больше лишь на 100 млн., а в 2020-м они и вовсе будут равными доходам– по 42 млрд.

Уточнили парламентарии и бюджет 2017 года, рассказал Губернатор Курской области Александр Михайлов: «Немножко добавится средств – 2,2 миллиардов рублей, и это даст нам возможность решить ряд вопросов, которые необходимо решать. Прежде всего, социальных. Это наши налоговые и неналоговые поступления. Налоговые – за счёт ужесточения налоговой дисциплины, а неналоговые – это наши взаимодействия с федеральными министерствами – Минфином и так далее. Бюджет 2018 года будет примерно такой же по структуре, по характеру, как и нынешний бюджет. 69% будет направлено на решение социальных проблем».





За счёт этих средств сократится дефицит, другую часть направят на образование, на дотации муниципальным образованиям, на соцобслуживание, здравоохранение и ЖКХ, в том числе газификацию и водоснабжение в сельской местности. А вот проект бюджета на 2018 год вызвал много споров. По мнению представителей КПРФ, он не решит имеющихся проблем. Критически высказались и либерал-демократы – их волнуют «дыры» в бюджете. В итоге «за» проголосовали 27 депутатов, «против» – 9. Также парламентарии рассмотрели проект обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Курские депутаты призывают ужесточить государственный контроль над безопасностью продуктов, заявил Председатель облдумы Николай Жеребилов: «Проблема из проблем – качество продукции. Много фальсифицированной продукции, много несертифицированной. У нас торговые сети, к сожалению, берут, чтобы подешевле, а продать подороже. В этой связи работает и комиссия, и мы обращаемся с тем, чтобы продукция была сертифицирована в электронном варианте, чтобы можно было проверить качество этой продукции от производителя до потребителя».





Помимо этого, парламентарии предлагают ужесточить административную ответственность за фальсификацию пищевых продуктов и нарушение технических регламентов при их производстве и реализации, создать единую государственную систему контроля над качеством и безопасностью продуктов.