В Курске педагог задержан за сексуальные преступления в отношении учениц

Полиция задержала 47-летнего курянина, подозреваемого в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как сообщили в СК, мужчина работал заместителем директора по воспитательной работе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3 Курска. Его жертвами стали девочки-подростки с психическими отклонениями. В учебном учреждении он работал с 2013 года, первое преступление совершил в 2015-м. Сейчас речь идет о трех фактах преступных действий, все они были совершены на работе. Потерпевшие опасались подозреваемого, поэтому не сообщали о насилии. Однако полицейским удалось выйти на след злоумышленника и доказать его причастность к преступлениям в отношении подростков. Подозреваемого задержали на рабочем месте. При обыске в квартире обнаружили доказательства преступной деятельности. Изъята компьютерная техника для проведения экспертиз. С потерпевшими подростками работают психологи. Следствие не исключает, что подобных преступлений было больше. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос о заключении под стражу.