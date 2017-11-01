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В Курской области собирают новогодние подарки для детей Донбасса

Сегодня, 08:03
В Курской области собирают новогодние подарки для детей Донбасса
В Курской области собирают новогодние подарки для детей из Донецкой и Луганской областей. Сразу несколько региональных ведомств отвечают за формирование гуманитарного груза и его доставку. Сначала подарки соберут на базе Аварийно-спасательной станции, что на улице 50 лет Октября. До 4 декабря гумпомощь необходимо доставить в Ногинский спасательный центр МЧС России, расположенный в Московской области. Оттуда колонна с новогодними подарками отправится на юго-восток Украины.  

 

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