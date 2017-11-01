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В Курске украли почти 200 канализационных люков

Сегодня, 08:12
В Курске украли почти 200 канализационных люков
В этом году в Курске зафиксировано около 170 случаев кражи крышек (чугунных, пластиковых и даже бетонных) и полных комплектов смотровых колодцев - сообщает мэрия. Последствия могут быть печальными: в открытый колодец может упасть человек. Например, в прошлом году в спортивно-оздоровительном центре имена Терешковой в люк провалилась 8-летняя девочка. К счастью, эта история закончилась благополучно. Меж тем, в общей сложности в Курске около 32 тысяч смотровых колодцев. Власти призывают горожан сообщать в полицию о случаях воровства и сдачи люков в скупку металла.

 

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