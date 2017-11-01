поиск по сайту
 

В Курске за день сбили троих пешеходов

Сегодня, 11:29
В Курске за день сбили троих пешеходов
29 ноября в Курске под колеса автомобилей попали три человека. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло около 8 утра на Кавказской. «Волга» сбила 69-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по «зебре». Пострадавшего с травмами доставили в 4-ю городскую больницу.
Чуть позже, около 13 часов, 26-летний водитель  автомобиля «Мазда СХ 7» двигался по улице Радищева и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, хотя переход был в зоне видимости. Пострадавших, среди которых 6-летний ребенок, с травмами были доставлены в лечебное учреждение.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама