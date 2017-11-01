В Курске за день сбили троих пешеходов

29 ноября в Курске под колеса автомобилей попали три человека. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло около 8 утра на Кавказской. «Волга» сбила 69-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по «зебре». Пострадавшего с травмами доставили в 4-ю городскую больницу.

Чуть позже, около 13 часов, 26-летний водитель автомобиля «Мазда СХ 7» двигался по улице Радищева и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, хотя переход был в зоне видимости. Пострадавших, среди которых 6-летний ребенок, с травмами были доставлены в лечебное учреждение.



