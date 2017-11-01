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Сроки по благоустройству сорваны в Курске, Железногорске и Рыльском районе

Сегодня, 08:06
Сроки по благоустройству сорваны в Курске, Железногорске и Рыльском районе
В Курске, Железногорске и Ивановском сельсовете Рыльского района еще ведутся работы по благоустройству дворов и общественных территорий, хотя последний срок был 1 декабря. Причиной срыва сроков программы «Комфортная городская среда» на заседании Межведомственной комиссии связали с выбором подрядчиков. Так, к компании, которая занимается реконструкцией парка Дзержинского, уже применяются штрафные санкции. Благоустройство здесь завершится в следующем году. В 2018-м Курская область должна получить из федеральной казны почти 215 миллионов рублей. Если регион из-за срыва сроков программы «Комфортная среда» войдет в «черный список», финансирование могут урезать.

 

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