СМИ: После ликвидации частных банков ЦБ примется за поиски новых источников дохода

В 2013 году на пост главы ЦБ заступила Эльвира Набиуллина. Тогда же началась кампания по «зачистке» банковского сектора, в результате которой было уничтожено свыше половины российских банков. Судя по всему, вскоре кампания будет завершена, а Центробанк достигнет поставленной цели: в отрасли останется всего лишь несколько государственных банков. Как будет дальше развиваться ситуация, рассуждает «Век».

Уже сейчас Центробанк готовит себе новые «кормушки», которые можно будет активировать после полного истощения банковского сектора. Потенциальными источниками доходов для чиновников ЦБ являются страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Страховые компании со следующего года могут перейти под контроль Центробанка, который намерен добиваться таких полномочий. Нетрудно представить, чем это грозит отрасли, если учесть безрадостный пример банковского рынка.

Чиновники Центробанка дальновидны: они понимают, что для поддержания нужного уровня жизни, необходимо иметь несколько источников дохода. Вот почему регулятор поглядывает также в сторону ломбардов и криптовалюты. Для первых была разработана «дорожная карта» регулирования, а вторая вызывает обеспокоенность ЦБ своей «высокой активностью».

Вполне возможно, что названным перечнем потенциальных жертв Центробанка дело не ограничиться. Чиновники регулятора, столь «блестяще» расправившиеся с банковским рынком, будут искать новые сферы применения своим недюжинным способностям.

Источник материала - https://wek.ru/zhizn-posle-bankov