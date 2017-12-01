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В Курской области задержаны 24 нетрезвых водителя

Сегодня, 14:51
В Курской области задержаны 24 нетрезвых водителя
С 1 по 3 декабря в Курской области задержаны 24 водителя, находящихся в состоянии опьянения. Как уточнили в ГИБДД, 10 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 5 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования. Таковы итоги трехдневных рейдов на трезвость. 
Курян призывают сообщать в полицию о пьяных водителях по телефону 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02. 

 

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