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В Железногорске мать избивала сына за плохие оценки

Сегодня, 16:45
В Железногорске мать избивала сына за плохие оценки
30-летняя жительница Железногорска стала фигуранткой уголовного дела за систематические побои ребенка. Как сообщили в СК, женщина избивала своего 10-летнего сына за плохие отметки в школе. Рукоприкладством мать занималась с декабря 2016 по сентябрь 2017-го.  Мальчику были причинены телесные повреждения, повлёкшие легкий вред его здоровью. О побоях узнали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних местной полиции. В итоге возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается.

 

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