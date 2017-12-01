В Железногорске мать избивала сына за плохие оценки

30-летняя жительница Железногорска стала фигуранткой уголовного дела за систематические побои ребенка. Как сообщили в СК, женщина избивала своего 10-летнего сына за плохие отметки в школе. Рукоприкладством мать занималась с декабря 2016 по сентябрь 2017-го. Мальчику были причинены телесные повреждения, повлёкшие легкий вред его здоровью. О побоях узнали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних местной полиции. В итоге возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается.