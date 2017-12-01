Депутат пообещал заплатить долг ветерана Козинец

У истории ветерана войны 95-летней Любови Козинец, видимо, всё же будет счастливый конец. Стало известно, что депутат Курской областной думы, гендиректор группы компаний «Промресурс» Николай Полторацкий пообещал возместить ущерб в более чем полмиллиона рублей владельцам автомобилей, на которые рухнула стена дома на Павлова. Депутат пояснил, что обрушение кирпичной кладки не могло произойти из-за строительства по соседству торгового центра. Там не вбивали сваи, использовалась другая технология. Власти Курска, в свою очередь, планируют провести капитальный ремонт дома, в котором живет ветеран. Представители администрации уже побывали у пенсионерки и согласовали график работ. Ранее мы рассказывали: резонансная история, которую освещали, в том числе федеральные телеканалы, подвигла многих организовать сбор средств в помощь ветерану.