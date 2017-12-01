поиск по сайту
 

Депутат пообещал заплатить долг ветерана Козинец

Вчера, 20:39
Депутат пообещал заплатить долг ветерана Козинец
У истории ветерана войны 95-летней Любови Козинец, видимо, всё же будет счастливый конец. Стало известно, что депутат Курской областной думы, гендиректор группы компаний «Промресурс» Николай Полторацкий пообещал возместить ущерб в более чем полмиллиона рублей владельцам автомобилей, на которые рухнула стена дома на Павлова. Депутат пояснил, что обрушение кирпичной кладки не могло произойти из-за строительства по соседству торгового центра. Там не вбивали сваи, использовалась другая технология. Власти Курска, в свою очередь, планируют провести капитальный ремонт дома, в котором живет ветеран. Представители администрации уже побывали у пенсионерки и согласовали график работ. Ранее мы рассказывали: резонансная история, которую освещали, в том числе федеральные телеканалы, подвигла многих организовать сбор средств в помощь ветерану. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама