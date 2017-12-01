Писатель Захар Прилепин снова приедет в Курск. Встреча с ним состоится в рамках Международного молодежного медиафорума «Префикс +10». Его организуют для студентов и начинающих журналистов. В рамках форума проводят мастер-классы более опытные коллеги, в том числе представители федеральных СМИ. Ребята смогут получить не только теоретические знания, но и применить их на практике во время творческих заданий. 14 декабря с курянами встретится известный российский писатель, публицист, блогер Захар Прилепин. В 10 утра он посетит ЮЗГУ, в 14 часов—Дом журналиста, а в 18 часов во Дворце молодежи состоится открытая беседа с читателями.

Напомним, Захар Прилепин уже приезжал в Курск в 2014-м, тогда он посетил наш город в рамках марафона «Навстречу книге».