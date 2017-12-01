Главу сельсовета за присвоение приговорили к крупному штрафу

Суд вынес приговор главе Субботинского сельсовета Солнцевского района. Женщину признали виновной в присвоении, совершенном с использованием служебного положения. Как рассказали в СК, чиновница незаконно присвоила вверенные ей деньги из кассы сельсовета. Она дважды - в октябре 2012-го и январе 2013-го - в разных магазинах получила чеки о приобретении газовых котлов. При этом факта в действительности она их не покупала. Таким образом, глава сельсовета в первый раз незаконно присвоила 9400 рублей, во второй – 22 тысячи рублей. В итоге суд приговорил женщину к штрафу в 130 тысяч рублей.



