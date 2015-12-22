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Конноспортивную школу в Курске откроют в январе

Сегодня, 08:15
Конноспортивную школу в Курске откроют в январе
Конноспортивную школу в Курске откроют в январе 2018 года. Об этом информагентству «Курсксити» заявил глава региона. Стоимость объекта - более миллиарда рублей. Возводится он в короткие сроки. Сейчас прорабатываются все организационные моменты для того, чтобы конноспортивная школа заработала сразу после сдачи её в эксплуатацию. В частности, подбирается персонал - тренеры, врачи-ветеринары, люди, ответственные за содержание лошадей. Подобных спортивных объектов не только в Центральном федеральном округе, но и в стране на сегодня больше нет, - заявил губернатор.

 

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