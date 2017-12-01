В мэрии Курска прокомментировали ситуацию на улице Голубиная

В мэрии Курска прокомментировали ситуацию, сложившуюся на улице Голубиная и по Центральному переулку. Напомним, о свалке в Сеймском округе узнала вся страна: на Первом канале вышла программа «Летучий отряд», в которой показали мусорку.

В горадминистрации пояснили: четыре многоквартирных дома долгое время находятся в самостоятельном управлении собственников. Такую форму Жилищный кодекс предусматривает в том случае, когда жильцы отказываются выбрать управляющую компанию или организовать ТСЖ. При этом вся деятельность по содержанию и эксплуатации дома, обустройству территории возлагается на собственников. Именно они обязаны были заключить договоры на водоснабжение, водоотведение, электрообеспечение, поставку газа и вывоз отходов. В мэрии подчеркнули: уже не первый год сотрудники отдела ЖКХ администрации Сеймского округа пытаются убедить жильцов этих домов отказаться от самостоятельного управления и выбрать обслуживающую организацию, которая будет следить за домом. Однако, несмотря на обещания людей сделать это, проблема никак не решается.

До сих пор ни у одного собственника квартир в этих домах нет договоров на откачку выгребных ям, впрочем, договоры на вывоз мусора тоже заключили далеко не все. Теперь жильцы обвиняют в своих бедах владельцев частных домов с прилегающих улиц, захламивших мусором место сбора отходов. В свою очередь жители частного сектора жалуются на канализационные воды, которые текут в их огороды из нечищеной выгребной ямы.

Со своей стороны комитет ЖКХ и Администрация города ведут работу по приведению территории в надлежащее состояние. Однако, учитывая сложившиеся взаимоотношения обитателей соседних улиц, нет никакой гарантии, что вскоре ситуация не повторится. В связи с этим власти в очередной раз призвали собственников квартир в домах по Центральному переулку выбрать управляющую организацию. Жителям частного сектора следует заключить договоры на вывоз мусора. В горадминистрации подчеркнули: если люди продолжат игнорировать требования законодательства, к ним будут применены меры административного воздействия.