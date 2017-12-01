Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Булгаков вышел на пенсию

Отставка Александра Булгакова с поста председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска подтвердилась. Он освобожден от занимаемой должности с 4 декабря по собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию. Исполнять обязанности главы комитета по управлению муниципальным имуществом будет зам Андрей Александрович Арсеньев. Напомним, об отставке Булгакова стало известно на прошлой неделе, однако в мэрии и в самом комитете от комментариев по этому поводу воздержались.



