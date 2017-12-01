Курянин за день 67 раз позвонил в «Службу спасения»

За 5 дней декабря в «Службу спасения-112» поступило более 13 тысяч сообщений. Порядка 3700 звонков относились к категории ложных - сообщили в МЧС. Так, за прошедшие сутки житель Горшеченского района 67 раз звонил спасателям и отвлекал их от приема экстренных сообщений.

Как пояснили в ведомстве, у мужчины психическое заболевание. О ложных сообщениях заявили в полицию. С курянином и его родственниками проведут профилактическую работу. В МЧС отметили, что этот мужчина периодически «выходит на связь» со специалистами 112. С курянином беседуют сотрудники местной администрации и правоохранительных органов. В МЧС подчеркнули: пока диспетчер общается с подобным человеком, он может не ответить на звонок о реальном ЧП.



