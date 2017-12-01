В Курской области дорожают овощи и дешевеют сахар и макароны

По данным Курскстата индекс потребительских цен на товары и услуги по Курской области в ноябре вырос на 0,4%.

Например, подорожали огурцы (на 14 руб.), бананы (почти на 10 руб.), помидоры (на 9 руб. 30 коп.), виноград – (на 9 руб. 12 коп.), груши (на 4 руб. 78 коп.). Меж тем, подешевели цитрусовые - апельсины – на 12 руб., лимоны – на 9 руб. 42 коп. Среди наблюдаемых продовольственных товаров увеличились цены на яйца, фруктово-ягодные консервы, чай, кофе, масло и жиры, соль, соус, специи, консервы овощные, рыбопродукты. Снизились цены на сахар, муку, мясо и птицу, макароны и крупу.

Из непродовольственных товаров подешевели на 1.6% только средства связи, всё остальное - парфюмерно-косметические товары, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, обувь, моющие и чистящие средства, табачные изделия, одежда и белье – незначительно выросло в цене.

Стоимость услуг по сравнению с октябрем увеличилась на 0.3%. Заметнее всего подорожали ветеринарные услуги (на 3.7%) и услуги связи (на 1.7%).



