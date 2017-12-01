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Сельхозпредприятие задолжало своим сотрудникам более 3,5 млн рублей

Сегодня, 08:15
Сельхозпредприятие задолжало своим сотрудникам более 3,5 млн рублей
В Большесолдатском районе после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками сельхозпредприятия. В надзорном ведомстве пояснили: 137 сотрудников ООО «Маяк» не получали деньги за труд два месяца. Задолженность по зарплате превысила 3 миллиона 700 тысяч рублей. Прокуратура потребовала у руководства предприятия устранить нарушения трудового законодательства и привлечь допустивших их лиц к ответственности. История завершилась благополучно: права работников восстановлены, задолженность по зарплате полностью погашена. Главный бухгалтер сельхозпредприятия привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а директор оштрафован на 20 тысяч рублей. 

 

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