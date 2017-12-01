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Вынесли приговор организаторам канала нелегальной миграции

Сегодня, 08:09
Вынесли приговор организаторам канала нелегальной миграции
На скамье подсудимых оказались шесть жителей Курска. Они признаны виновными в организации канала нелегальной миграции. По информации прокуратуры, в 2012-м 52-летний мужчина создал группу для организации незаконного пребывания в России иностранных граждан. Для этого он привлек пятерых своих знакомых. Они подготавливали и предоставляли в УФМС  документы, позволяющие незаконно поставить иностранцев на миграционный учет и фиктивно зарегистрировать их в жилых помещениях, а также содействовали незаконному получению российского гражданства. За услуги получали от 20 до 200 тысяч рублей. За 4 года таким образом в нашу страну перебрались более 90 граждан Украины, Армении, Молдовы и Таджикистана. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Организатора преступления суд приговорил к трем годам лишения свободы. Четырем его подельникам дали по два года колонии. Один член группы отделался условным наказанием.

 

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