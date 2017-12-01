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Курский подросток вымогал деньги у сверстника, угрожая пистолетом

Сегодня, 12:52
Курский подросток вымогал деньги у сверстника, угрожая пистолетом
14-летний житель поселка Пристень, угрожая травматическим пистолетом, вымогал деньги у 15-летнего знакомого. Как рассказали в СК, эта история произошло в середине ноября. Подросток встретил сверстника и, пригрозив оружием, стал требовать имеющуюся наличность. Парень ответил злоумышленнику, что у него нет с собой денег и получил выстрел в стопу. Юный разбойник угрожал продолжить стрельбу, если ему не отдадут деньги. В это время по улице проходили знакомые подозреваемого, он отвлекся на разговор с ними, этим воспользовался потерпевший и скрылся. На подростка завели уголовное дело. Назначены судебные экспертизы. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. 

 

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