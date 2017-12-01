Флойд Мейвезер, приехав в Москву, стал клиентом Промсвязьбанка

Американская звезда бокса Флойд Мейвезер прилетел в Москву, чтобы стать клиентом Промсвязьбанка и получить банковскую карту. Это событие произошло под счастливым числом – семь (7 ноября). После деловой встречи с руководством банка, все сотрудники этого финучреждения смогли сфотографироваться со звездой ринга и получить автографы знаменитости. По словам руководителя банка Дмитрия Ананьева – Флойд стал «Новогодним подарком» для столицы и всей России, и, конечно, для работников Промсвязьбанка.

Это не первый визит боксера, так как ранее он открыл «Академию бокса» для талантливых российских мальчишек и теперь под его руководством будут воспитываться чемпионы. Теперь этот социальный проект будет подкреплен и в экономической сфере, потому что Мейвезер планирует перевести часть своего бизнеса в нашу страну и даже поселиться в столице. Если и дальше все будет складываться в таком благоприятном ключе, как и сейчас, то через несколько лет речь может идти и о получении российского гражданства, признался Мейвезер. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции после деловой части визита к руководству банка. Журналисты также выяснили и сферу интересов бизнесмена и спортсмена в одном лице. Этими «точками роста», по словам специалистов, могут стать не только банковская деятельность, а и строительство и девелопмент. В этом случае, у экс-чемпиона будет выстроена четко структурированная компания со своим банком, своей строительной компанией и своими специалистами в области продаж недвижимости – такое заключение сделали представители медиа, пишущие на экономическую тематику.

Однако есть и оборотная сторонамедали, когда в условиях жестких экономических санкций со стороны американского правительства – полностью заблокируют финансовую и экономическую деятельность компаний, сотрудничающих с российскими компаниями. Затем боксер ответил на вопрос о санкциях против российских спортсменов, которые попались на употреблении допинга, по мнению МОК. Флойд ответил, что нельзя нарушать общепринятые правила, а надо честно трудиться и не пытаться перехитрить всех с помощью «химических» средств, чтобы показать наивысшие результаты. Завершилось пребывание знаменитости в столице личной встречей с другом – главой Правления Промсвязьбанка, Дмитрием Ананьевым. Во время разговора двух успешных людей, боксер подарил своему другу свои перчатки чемпиона, в которых он выиграл несколько боев на мировых площадках: в США, Европе, в Азии.