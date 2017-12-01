Курская лжецелительница проведет 4 года в колонии

В Курском областном суде рассмотрели апелляцию 31-летней осужденной гражданки Молдовы. Как пояснили в прокуратуре, женщину за мошенничество приговорили к 4 годам колонии общего режима. Она арендовала квартиру, дала рекламу, что якобы является ведуньей, магистром черной и белой магии, потомственной предсказательницей. Под предлогом снятия сглаза и порчи она завладела ювелирными украшениями и деньгами 9 жительниц Курска. За услуги брала от 16 тысяч до 838 тысяч рублей. Общая сумма похищенных средств превысила 2 млн. 400 тыс. руб. Рассчитывая на прекращение ряда уголовных дел, лжецелительница возместила ущерб на 500 тыс. Иски 4-х потерпевших удовлетворены. Эти доводы о возможности исправления аферистки без изоляции от общества приводил адвокат. Однако суд отклонил их, приговор оставили без изменения.