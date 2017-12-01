Главный пристав Курской области возглавит комитет по управлению имуществом

В Курске новый исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Ранее его возглавлял Александр Булгаков. 4 декабря он уволился по собственному желанию. К слову, отставка произошла после обыска, который правоохранительные органы провели в его доме. С 11 декабря исполнять обязанности руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом будет главный судебный пристав Курской области Евгений Казанов. Завтра на заседании городского собрания кандидатуру Казанова должны утвердить депутаты.