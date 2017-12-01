В усадьбе Фета открылся концертно-выставочный зал

Завершается реконструкция усадьбы Афанасия Фета в поселке Воробьёвка Золотухинского района. Здесь открылся концертно-выставочный зал. Его разместили в бывшей каретной. Как сообщает ГТРК "Курск", помещение не стали сильно менять. Сделали это намеренно, чтобы сохранить дух того времени. Кирпичные стены, грубый потолок. Для большего эффекта вместо мягких кресел поставили деревянные скамейки. Зал украсили седлами, подковами и прочей конной упряжью. Классические произведения, которые будут звучать со сцены, теперь предлагается наблюдать именно в таком антураже.